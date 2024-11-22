Эксперт призвал определиться с целью российского образования

Цель российского образования должна быть прописана в обязывающих документах, заявил 22 ноября педагог и эксперт общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское сопротивление» (РВС) Павел Расинский на XIX Всероссийском конгрессе «Здоровье — основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения».