Эксперт призвал определиться с целью российского образования

Цель российского образования должна быть прописана в обязывающих документах, заявил 22 ноября педагог и эксперт общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское сопротивление» (РВС) Павел Расинский на XIX Всероссийском конгрессе «Здоровье — основа человеческого потенциала: проблемы и пути их решения».
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