Дерзко, грамотно, круто: Путин тремя словами оценил работу ВС РФ в Курской области

Владимир Путин отметил, что ВС России на курском направлении воюет круто, грамотно и дерзко.Всего тремя словами охарактеризовал президент России Владимир Путин то, как воюют морпехи-пограничники в курском приграничье.
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