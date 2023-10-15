Десять дней тому назад я в рубрике "Вынесено из комментариев" предлагала Вот на них бы и потренироваться!, то есть выкладывала вот такую цитату:"Если пока нельзя за измену лишать урождённых россиян единственного гражданства, то, может, стоить разрешить это для тех, у кого их несколько? Возвращается такой - и на границе узнаёт, что теперь он только киприот или израильтянин, и ему запрещён въезд в Россию на 80 лет".
Институт двойного гражданства вообще надо отменять
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DK
Dmitriy Krestling
С этим пассажем согласен полностью,а вот с предыдущим,частично,так как больше на Швондера похоже из "Собачьего сердца" ...
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1 д.
Виктор Шилин
Ты или гражданин России или тварь продажная, не дано другого. Пора определятся. Народ Российский, голосуем!!!
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1 д.
Нина Грекова
ДА КАК ЖЕ ОНИ ОТМЕНЯТ ДВОЙНОЕ (ТРОЙНОЕ) ГРАЖДАНСТВО, ЕГО У ПРОСТОГО НАРОДА ВООБЩЕ НЕТ. ЕСТЬ У ДЕПУТАТОВ, СЕНАТОРОВ И ЧИНОВНИКОВ. НЕ БУДУТ ЖЕ - ОНИ СЕБЯ КУСАТЬ "ЗА ХВОСТ"
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1 д.
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