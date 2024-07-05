В Японии они пошли по пути Остапа Бендера: доступ на гору Фудзи только платный

В Японии продолжается борьба с проблемой массового туризма. После введения забора против селфи в городе Фудзикавагутико и введения квоты на посещение горы Фудзи туристами, власти решили сделать доступ к этому популярному туристическому объекту платным.
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