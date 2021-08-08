Коммунисты предложили заставить россиян работать по субботам и воскресеньям

Арина РодионоваПолитикаКоммунисты предложили заставить россиян работать по субботам и воскресеньям Российская экономика может восстановиться, если в стране увеличить рабочую неделю. Об этом в интервью URA.Вернуться к статье2НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьвылитый литойпри таких масштаба воровства, хаоса и развала надо обязать законодательно привлекать все чиновничество от 18 до 80 лет работать по 12 часов 7 дней в неделю ,дабы оправдать свои зарплаты за свою бездеятельность и безответственность......Олег СевастопольскийКоммунисты??? Капиталисты !!! В нашей стране нет коммунистов во власти !Комментировать
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