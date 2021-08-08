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Коммунисты предложили заставить россиян работать по субботам и воскресеньям

Коммунисты предложили заставить россиян работать по субботам и воскресеньям

Российская экономика может восстановиться, если в стране увеличить рабочую неделю. Об этом в интервью URA.

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вылитый литой
при таких масштаба воровства, хаоса и развала надо обязать законодательно привлекать все чиновничество от 18 до 80 лет работать по 12 часов 7 дней в неделю ,дабы оправдать свои зарплаты за свою бездеятельность и безответственность......
Олег Севастопольский
Коммунисты??? Капиталисты !!! В нашей стране нет коммунистов во власти !

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