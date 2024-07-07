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Первым владельцам Tesla Cybertruck бесплатно предлагается замена тягового электро...

Первым владельцам Tesla Cybertruck бесплатно предлагается замена тягового электро...

Первым владельцам Tesla Cybertruck бесплатно предлагается замена тягового электродвигателяТоварные электрические пикапы Tesla Cybertruck начали сходить с конвейера предприятия компании в Техасе лишь в конце прошлого года, но модель уже попала под серию отзывных кампаний.

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