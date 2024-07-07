Первым владельцам Tesla Cybertruck бесплатно предлагается замена тягового электро...

Первым владельцам Tesla Cybertruck бесплатно предлагается замена тягового электродвигателяТоварные электрические пикапы Tesla Cybertruck начали сходить с конвейера предприятия компании в Техасе лишь в конце прошлого года, но модель уже попала под серию отзывных кампаний.