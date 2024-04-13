Су-25 ударили по ВСУ ракетами для поражения особо прочных укрытий "Тулумбас"

Самолеты-штурмовики Су-25 Воздушно-космических сил России ударили по подразделениям Вооруженных сил Украины на Авдеевском направлении ракетами С-13 "Тулумбас", которые предназначены для поражения особо прочных укрытий.
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