Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 708 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Sh
    коль у пиндосов такие хорошие ракеты, то не может быть и тени сомнения, что они побывали на Луне...под кокаином, види..."Постарались мыши...
  • лина любимцева
    Всех, кто оказывал сопротивление полиции - депортировать без права въезда в Россию в течение последующих  СТА ЛЕТ! И ...Мигрантский бунт ...
  • лина любимцева
    Он решит эти проблемы. С выгодой для себя. Даже не сомневайтесь.Мигрантский бунт ...

Росалкоголь поддержал идею регулировать продажи алкогольного мороженого

Росалкоголь поддержал идею регулировать продажи алкогольного мороженого

Идею высказали в Амурской области, поскольку крепость такого мороженого сравнима с крепостью слабоалкогольных напитков, при этом ограничений на продажу нет, то есть купить его могут и несовершеннолетниеФото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС Росалкогольтабакконтроль поддержал идею властей Амурской области ввести ограничения на продажу мороженого с алкоголем, крепость которого может достигать 6%, сообщают «Известия».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх