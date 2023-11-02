Росалкоголь поддержал идею регулировать продажи алкогольного мороженого

Идею высказали в Амурской области, поскольку крепость такого мороженого сравнима с крепостью слабоалкогольных напитков, при этом ограничений на продажу нет, то есть купить его могут и несовершеннолетниеФото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС Росалкогольтабакконтроль поддержал идею властей Амурской области ввести ограничения на продажу мороженого с алкоголем, крепость которого может достигать 6%, сообщают «Известия».