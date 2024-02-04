В зоне СВО впервые замечен танк M1А1 Abrams в компании БМП Bradley

В зоне специальной военной операции (СВО) впервые зафиксировали присутствие американского танка M1 Abrams вблизи передовой линии, действующего под Авдеевкой вместе с амениканской боевой машиной пехоты Bradley.
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