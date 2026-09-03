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temapenza

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Практически 2 метра роста и поболее 90 кг веса: новейшие останки денисовцев изменили представление о старых людях

Находка у берегов Тайваня принуждает заного посмотреть на старых людей. Останки денисовцев, возраст которых превосходит 40 тыс.

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