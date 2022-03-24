Виктор Вембаняма обновил личные рекорды в Евролиге по шести показателям в матче с «Жальгирисом»

Тяжелый форвард «Виллербана» Виктор Вембаняма обновил личные рекорды в Евролиге по набранным очкам, показателю эффективности, блок-шотам, передачам, перехватам и минутам на площадке в матче с «Жальгирисом» (72:68) в среду.
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