Виктор Вембаняма обновил личные рекорды в Евролиге по шести показателям в матче с «Жальгирисом»

Тяжелый форвард «Виллербана» Виктор Вембаняма обновил личные рекорды в Евролиге по набранным очкам, показателю эффективности, блок-шотам, передачам, перехватам и минутам на площадке в матче с «Жальгирисом» (72:68) в среду.

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