Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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ПАРТИЯ. ЕЩЁ ИГРАТЬ БУДЕМ?

ПАРТИЯ. ЕЩЁ ИГРАТЬ БУДЕМ?

  Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Новость номер один: Турция просит международное сообщество повлиять на Израиль, чтобы он срочно убрал свой контингент из Сирии.

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Комментарии
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Александр Симаков
Всё правильно, древнеримский лозунг &quot;Разделя и властвуй&quot; не подразумевает эту стратегию в отношении союзников. В результате этой политики появляются вассалы. А союзников выбирают среди равных.
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15 час.
ВУ
Варлам Устрялов
разумеется. Вот и будем ждать его публичного  появления. А пока, впереди сстолновение двух быдл.
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15 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
А пусть Турки начнут реально воевать с Израилем, США и тем и другим будет помогать оружием, а мы со стороны будем посмотреть.
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12 час.

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