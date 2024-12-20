Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Новость номер один: Турция просит международное сообщество повлиять на Израиль, чтобы он срочно убрал свой контингент из Сирии.
ПАРТИЯ. ЕЩЁ ИГРАТЬ БУДЕМ?
Комментарии
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Александр Симаков
Всё правильно, древнеримский лозунг "Разделя и властвуй" не подразумевает эту стратегию в отношении союзников. В результате этой политики появляются вассалы. А союзников выбирают среди равных.
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15 час.
ВУ
Варлам Устрялов
разумеется. Вот и будем ждать его публичного появления. А пока, впереди сстолновение двух быдл.
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15 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
А пусть Турки начнут реально воевать с Израилем, США и тем и другим будет помогать оружием, а мы со стороны будем посмотреть.
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12 час.
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