ПАРТИЯ. ЕЩЁ ИГРАТЬ БУДЕМ?

Александр Симаков Всё правильно, древнеримский лозунг "Разделя и властвуй" не подразумевает эту стратегию в отношении союзников. В результате этой политики появляются вассалы. А союзников выбирают среди равных.

ВУ Варлам Устрялов разумеется. Вот и будем ждать его публичного появления. А пока, впереди сстолновение двух быдл.