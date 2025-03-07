Превью World Grand Prix 2025

В полуфинале World Grand Prix 2025 Джадд Трамп встретится со Стюартом Бинхэмом, а Нил Робертсон схлестнется с Шоном Мерфи, сообщает SnookerHQ Шон Мерфи (фото: SnookerHQ)Все Новости и результаты турнира Результаты, турнирная таблица Расписание трансляций - 1/2 финала Расписание трансляций Голосования по турниру Полуфинал Мирового Гран-при состоится в субботу на арене «Kai Tak» в Гонконге.