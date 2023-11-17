Новые санкции против России, за что арестовали топ-менеджеров «Балтики» и почему рынки поверили в конец роста ставок

Власти Евросоюза подготовили предложения для очередного, двенадцатого пакета санкций против России. Главные пункты — запрет на импорт российских алмазов и новые меры, которые должны помешать России обходить потолок цен на нефть.
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