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Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыли 29 августа

Движение машин по Крымскому мосту временно перекрыли 29 августа

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту 29 августа временно перекрыто. Об этом сообщил официальный Telegram-канал информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

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