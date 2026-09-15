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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нико Росберг: «Расселл всегда выступал минимум на одном уровне с напарником, теперь эта скорость куда-то делась. И он не может понять, в чем дело»

Чемпион «Формулы-1» 2016 года Нико Росберг поделился мнением о проблемах, с которыми столкнулся Джордж Расселл в нынешнем сезоне.

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