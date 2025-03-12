Мошенники начали использовать схему с самозапретом на кредиты

Россиянам звонят от лица сотрудника «Госуслуг».фото: pixabay.com/StockSnapМошенники для обмана россиян начали использовать схему с самозапретом на кредиты, они звонят, представляясь сотрудниками портала «Госуслуги» или Бюро кредитных историй, заявляя, что запрет был установлен неправильно.
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