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ВС РФ освободили более 220 населенных пунктов с начала 2026 года

ВС РФ освободили более 220 населенных пунктов с начала 2026 года

С января 2026 года бойцы Вооруженных сил Российской Федерации освободили более 5300 квадратных километров территории и свыше 220 населенных пунктов.

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