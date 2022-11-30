Эпидпорог по ОРВИ в Челябинской области превышен почти в полтора раза

Ситуация с сезонными простудами оценивается Роспотребнадзором как неблагополучная.В управлении Роспотребнадзора по Челябинской области сообщили: эпидемический порог по острым респираторным вирусным инфекциям в регионе превышен в среднем на 43,7%.
Ситуация с сезонными простудами оценивается Роспотребнадзором как неблагополучная.В управлении Роспотребнадзора по Челябинской области сообщили: эпидемический порог по острым респираторным вирусным инфекциям в регионе превышен в среднем на 43,7%.
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