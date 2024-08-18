В Мурманской области стартовал VI фестиваль северной культуры «Имандра»

В Мончегорске Мурманской области пройдет VI фестиваль северной культуры «Имандра», сообщает ТАСС. В этом году организаторы решили расширить тематику, включив в программу элементы, посвященные коренным малочисленным народам Кольского полуострова.
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