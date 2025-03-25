Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 943 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сeргей Чижов
    Сталинград город ГЕРОЙ. ПОДДЕРЖИМ .Зюганов предлагае...
  • ММ
    Если дроны сбиваются обычным охотником на костылях с помощью дробовика, кто мешает выставить посты вдоль границы обыч...Медведев призвал ...
  • ММ
    "Самолёт русского посола"- а какого именно посола? С пряностями, али без? И как его употреблять?Самолёт русского ...

Японец по ошибке отсидел 46 лет. Эти годы ему компенсировали деньгами. Сколько стоит японская жизнь?

Японец по ошибке отсидел 46 лет. Эти годы ему компенсировали деньгами. Сколько стоит японская жизнь?

87-летний Ивао Хакамада, который провёл 46 лет в заключении (в том числе 45 лет в камере смертников) по ложному обвинению в убийстве, получит рекордную компенсацию в 217 млн иен (1,44 млн долларов) от японского государства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх