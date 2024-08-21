Грузия начинает новый проект НПЗ, чтобы избавиться от зависимости от России

Компания Black Sea Petroleum получила от властей Грузии зеленый свет на строительство первого в стране нефтеперерабатывающего завода в Кулеви на побережье Черного моря, недалеко от нефтяного терминала Кулеви.
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