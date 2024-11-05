Приметы: для чего 6 ноября нужно накормить белую собаку

6 ноября у православных верующих праздник в честь иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость». Также на Руси отмечали Светец день, в который молодые девушки собирались вечером посиделки у костров или свечей.
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