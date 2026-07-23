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Петиция против сборной Аргентины набрала более 20 млн подписей

Петиция против сборной Аргентины набрала более 20 млн подписей

Требование отстранить команду от чемпионата мира появилось во время турнира в США, Мексике и Канаде. Петиция отстранить сборную Аргентины по футболу от чемпионата мира набрала более 23 млн подписей, сообщает Marca USA.

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