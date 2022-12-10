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Чемпионат Италии. «Венеция» – «Брешия», «Дертона» встретится с «Динамо Сассари»

В субботу, 10 декабря, в рамках регулярного чемпионата итальянской Серии А пройдут три матча. «Венеция» примет «Брешию», «Дертона» дома встретится с «Динамо Сассари».

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