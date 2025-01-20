Рустам Минниханов и Ольга Любимова осмотрели новое здание театра им.Г.Камала

В Татарстане состоялось официальное открытие нового здания театра имени Галиаскара Камала. В мероприятии приняли участие Раис Татарстана Рустам Минниханов и министр культуры России Ольга Любимова, которые осмотрели многофункциональные залы, пообщались с труппой и оставили автографы на символической афише.
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