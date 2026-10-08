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ИА Регнум

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Кличко заявил о переходе Киева в режим выживания в преддверии зимы

Кличко заявил о переходе Киева в режим выживания в преддверии зимы

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о тяжелой ситуации в городе, который перешел в режим выживания на фоне отключений электричества и проблем с водоснабжением и канализацией.

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