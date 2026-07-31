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«Если ЦСКА берет Бориско за немалые деньги, то, вероятно, Тороп будет вторым номером». Дьяков о вратарях

Виталий Дьяков считает, что Максим Бориско будет основным вратарем ЦСКА . Армейцы купили голкипера у «Балтики» за 180 млн рублей.

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