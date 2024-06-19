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Новости Омска

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На День города в Омске выступит группа Pizza

На День города в Омске выступит группа Pizza. Концерт обойдется властям в 2,9 млн рублей. В эту сумму входит выполнение бытового райдера группы (1,3 млн) и собственно организация концерта (1,6 млн).

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