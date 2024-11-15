Кофеин предотвратил алкоголизм

Психоактивные вещества воздействуют на организм и тем или иным образом меняют поведение человека. Например, кофеин может временно уменьшать объем серого вещества в мозге, что негативно сказывается на когнитивных функциях, а алкоголь вне зависимости от крепости — ухудшать рацион, заставляя человека чаще есть жирное, жареное, соленое и копченое, а также предпочитать простые углеводы клетчатке.