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  • Ингерман Ланская
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Министр внутренних дел Армении Казарян подал в отставку

Министр внутренних дел Армении Казарян подал в отставку

Министр внутренних дел Армении Ваге Казарян подал в отставку. Об этом пишет ТАСС. Как сообщалось ранее в понедельник, руководитель армянского правительства Никол Пашинян подтвердил информацию СМИ, что он попросил нескольких высокопоставленных чиновников покинуть свои должности.

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