Powerball jackpot rolls to $810 million for New Year's Day

Powerball is looking to keep the record pace of huge jackpots it set in 2023 going into the New Year with Monday night's drawing offering the fifth largest grand prize in the game's history at $810 million.
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