ZDF: Союз Сары Вагенкнехт бросит вызов «некомпетентности и высокомерию» Берлина

В понедельник в Германии была официально основана новая партия «Союз Сары Вагенкнехт», председателем которой была избрана она сама и бывший лидер левой парламентской группы Амира Мохамед Али, сообщает телеканал ZDF.
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