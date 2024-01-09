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ZDF: Союз Сары Вагенкнехт бросит вызов «некомпетентности и высокомерию» Берлина

ZDF: Союз Сары Вагенкнехт бросит вызов «некомпетентности и высокомерию» Берлина

В понедельник в Германии была официально основана новая партия «Союз Сары Вагенкнехт», председателем которой была избрана она сама и бывший лидер левой парламентской группы Амира Мохамед Али, сообщает телеканал ZDF.

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Комментарии
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Boris Borisov
А кто им сказал , что российские газ и нефть будут оставаться для них дешёвыми ???!
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