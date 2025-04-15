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Заброшенные мегамоллы в США. Закат капитализма

Заброшенные мегамоллы в США. Закат капитализма

В период расцвета общества потребления по всей стране как грибы росли так называемые мегамоллы. Это были точки досуга и шопинга, призванные заставить покупателя потратить как можно больше денег и обеспечить этим прирост ВВП стране.

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