НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

140 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • fri end
    Мейл в плане борьбы со спамом и кибермошенничеством сейчас оч продвинулись, молодцыЭксперт сообщил о...
  • Ингерман Ланская
    сочувствуем ,хахля ,твоим проблемам в бандер-рейхе...В России в этом г...
  • Михаил Е
    А чо, планируют ввести налог на доходы неработающих? Как оценивать будут: живым весом, или стоимостью органов?В России планирую...

Полиция Петербурга проводит проверку по факту ДТП на Гранитной улице

Полиция Петербурга проводит проверку по факту ДТП на Гранитной улице

Один человек госпитализирован в тяжелом состоянии Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 24 ноября в 10:40 у дома 2 по Гранитной улице водитель на каршеринге не справился с управлением и наехал на дорожный знак, после чего наехал еще на дорожного рабочего.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх