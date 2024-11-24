Полиция Петербурга проводит проверку по факту ДТП на Гранитной улице

Один человек госпитализирован в тяжелом состоянии Как сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 24 ноября в 10:40 у дома 2 по Гранитной улице водитель на каршеринге не справился с управлением и наехал на дорожный знак, после чего наехал еще на дорожного рабочего.