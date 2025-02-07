Пекин, 6 февраля /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин будет присутствовать на церемонии открытия 9-х зимних Азиатских игр, которая пройдет в пятницу в городе Харбин провинции Хэйлунцзян /Северо-Восточный Китай/, На церемонии он объявит об открытии игр.