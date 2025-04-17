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Телеканал «Моя Планета»

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Почему наша галактика называется Млечный Путь

Почему наша галактика называется Млечный Путь

Что такое Млечный Путь Как выглядит Почему так называется Что такое Млечный Путь Фото: Nuttawut Uttamaharad/Shutterstock/FOTODOM Млечный путь и Земля Млечный Путь — это галактика, в которой расположена Солнечная система.

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