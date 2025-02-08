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В Европе начали искать способ захвата российских судов

Финляндия, Латвия, Литва и Эстония активизировали переговоры по борьбе с российским теневым флотом, суда которого используются для нарушений санкционного режима при поставках нефти и, как предполагается, для диверсий в виде повреждения подводных кабелей, соединяющих страны региона.

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