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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Ninok Xan
    Мне 75 .коренная россиянка ,татарка, живу на Урале. Никогда ни в какие тряпки не куталасьРелигия для них п...
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    Во все времена, во всех религиях так было!!! Шаманы, предсказатели, римские папы, православные патриархи, все говорил...Религия для них п...

Религия для них просто бизнес? Шорты и роскошные рестораны вместо никаба. Как Дамир Мухетдинов проповедует одно, а живет по-другому

Религия для них просто бизнес? Шорты и роскошные рестораны вместо никаба. Как Дамир Мухетдинов проповедует одно, а живет по-другому

Avia.pro Очередной гайнутдиновский функционер из ДУМ решил поиграть в защитника традиций.

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Комментарии
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Балу -
С каких это пор никабы - традиционная одежда российских мусульман?... Особенно зимой... Лицемерные твари...
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1 час.
Кот Рыжый
Во все времена, во всех религиях так было!!! Шаманы, предсказатели, римские папы, православные патриархи, все говорили одно--а жили совсем по другому!!! Но! Умели скрывать свои пристрастия и пагубные привычки. Сейчас век информатики, утаить что то очень сложно! Да и не стали они уже таиться!!! Попы на крутейших иномарках катаются без зазрения совести! Педофилия процветает и прочие, прочие......
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1 час.
NX
Ninok Xan
Мне 75 .коренная россиянка ,татарка, живу на Урале. Никогда ни в какие тряпки не куталась
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43 мин.

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