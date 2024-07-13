Религия для них просто бизнес? Шорты и роскошные рестораны вместо никаба. Как Дамир Мухетдинов проповедует одно, а живет по-другому

Кот Рыжый

Во все времена, во всех религиях так было!!! Шаманы, предсказатели, римские папы, православные патриархи, все говорили одно--а жили совсем по другому!!! Но! Умели скрывать свои пристрастия и пагубные привычки. Сейчас век информатики, утаить что то очень сложно! Да и не стали они уже таиться!!! Попы на крутейших иномарках катаются без зазрения совести! Педофилия процветает и прочие, прочие......