Глава РФПИ: Россия и США находятся в начале диалога по вопросу санкций

РИА Новости/Алексей Филиппов Россия и США находятся только в начале диалога по вопросу о санкциях. Об этом 18 февраля заявил генеральный директор российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии