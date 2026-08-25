'I Thought It Would Rise Forever'; World's 'Craziest' Stock Market Suddenly Faces Billion-Dollar Outflows Over the past few months, we have been closely following the chaos (rise and fall) in a once only marginally-monitored market on the other side of the world.
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