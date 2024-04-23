Как посадить саженцы розы: подготовка и посадка

Высадка роз в открытый грунт — не такая простая задача, как может показаться. Чтобы саженцы роз из магазина показали себя во всей красе, нужно правильно выбрать сорт, тщательно подготовить черенки роз и учесть все погодные и природные капризы вашей полосы.
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