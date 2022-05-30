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Жители Северодонецка прячутся в подвалах от обстрелов ВСУ

Жители Северодонецка вынуждены прятаться в подвалах своих домов от обстрелов со стороны ВСУ. Там же пришлось укрываться и одному из первых журналистов, зашедших в освобожденные кварталы Северодонецка, корреспонденту "Известий" Алексею Полторанину.

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