Жители Северодонецка прячутся в подвалах от обстрелов ВСУ

Жители Северодонецка вынуждены прятаться в подвалах своих домов от обстрелов со стороны ВСУ. Там же пришлось укрываться и одному из первых журналистов, зашедших в освобожденные кварталы Северодонецка, корреспонденту "Известий" Алексею Полторанину.