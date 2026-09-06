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Воронежские новости

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Путин присвоил звание Заслуженного изобретателя учёному из Воронежа

Путин присвоил звание Заслуженного изобретателя учёному из Воронежа

Владимир Путин подписал указ о присвоении почётного звания «Заслуженный изобретатель Российской Федерации» уроженцу Воронежа, учёному Митрофану Горлову.

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