В Астраханской области за покушение на военного задержали гражданина Молдавии

МОСКВА, 8 сентября. /ТАСС/. ФСБ и Следственный комитет РФ задержали в Астраханской области гражданина Молдавии Николае Кочу, причастного к покушению на высокопоставленного российского военнослужащего.
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