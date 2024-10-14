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В казахский Талгар ввели нацгвардию после убийства подростка

В казахский Талгар ввели нацгвардию после убийства подростка

Местные жители считают, что в городе действует ОПГ, причастная к убийству юноши.фото: gov.kz--> Национальную гвардию Казахстана пришлось привлечь к охране общественного порядка в городе Талгар после резонансного убийства 16-летнего подростка.

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