В казахский Талгар ввели нацгвардию после убийства подростка

Местные жители считают, что в городе действует ОПГ, причастная к убийству юноши.фото: gov.kz--> Национальную гвардию Казахстана пришлось привлечь к охране общественного порядка в городе Талгар после резонансного убийства 16-летнего подростка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии