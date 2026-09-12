Делягин - о ситуации с бензином. Русским предоставили выбор: "Угробить двигатель или толкать машину до следующей АЗС"

Михаил Делягин высказался о ситуации с бензином. На заправках фиксируют появление топлива сниженного экологического класса.
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