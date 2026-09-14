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Царьград

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Беспилотник атаковал Нижнекамск 13 сентября: пострадали 14 человек

Беспилотник атаковал Нижнекамск 13 сентября: пострадали 14 человек

Мэр Нижнекамска Радмир Беляев сообщил о атаке беспилотника на город утром 13 сентября. Пострадали 14 человек, в том числе 93-летняя женщина, госпитализированная из-за нервозности.

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