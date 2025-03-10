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Царьград

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Кургинян заявил, что к власти в США пришли религиозные фанатики

Кургинян заявил, что к власти в США пришли религиозные фанатики

По его мнению, Дональд Трамп, будучи президентом США, реализует политику правящих кругов.Политический аналитик Сергей Кургинян, возглавляющий движение «Суть времени», заявил в эфире радио «Звезда», что американские христианские сионисты, обладающие властью, стремятся не просто к радикальным переменам на Ближнем Востоке, а к Армагеддону.

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