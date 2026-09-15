Министерство пр...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Александр Бугаев вручил нагрудные знаки «Почетный наставник» тренерам российских школьников по подготовке к международным олимпиадам

Александр Бугаев вручил нагрудные знаки «Почетный наставник» тренерам российских школьников по подготовке к международным олимпиадам

В Екатеринбурге 15 сентября в рамках Международного фестиваля молодежи – 2026 на стенде Минпросвещения России прошла торжественная церемония чествования национальных тренеров, подготовивших российских школьников к международным олимпиадам.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым