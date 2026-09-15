Александр Бугаев вручил нагрудные знаки «Почетный наставник» тренерам российских школьников по подготовке к международным олимпиадам

В Екатеринбурге 15 сентября в рамках Международного фестиваля молодежи – 2026 на стенде Минпросвещения России прошла торжественная церемония чествования национальных тренеров, подготовивших российских школьников к международным олимпиадам.
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